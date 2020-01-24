Скачать
Пятница, 24.01.2020
Макгрегор рвется в бой: названы сроки возвращения Конора в октагон
Макгрегор рвется в бой: названы сроки возвращения Конора в октагон
Динамо - Хайдук: онлайн-трансляция матча (Видео)
Динамо - Хайдук: онлайн-трансляция матча (Видео)
"Вмешался коронавирус": чемпионский бой украинца отменен
"Вмешался коронавирус": чемпионский бой украинца отменен
Видео аварии Фернандо Алонсо на "Дакаре" с нескольких ракурсов
Видео аварии Фернандо Алонсо на "Дакаре" с нескольких ракурсов

Китайская шахматистка Вэньцзюнь защитила титул чемпионки мира

Китайская шахматистка Вэньцзюнь защитила титул чемпионки мира
16:29 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер fide_chess

Новости спорта:Завершился финал женского чемпионата мира по шахматам между китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной.

Действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь защищала свой титул от 21-летней россиянки Александры Горячкиной на протяжении последних трех недель.

Соперницы сначала провели 6 партий на территории китаянки в Шанхае. выиграли по одной и еще четыре свели к ничьей. После переезда во Владивосток девушки сыграли вничью первую партию, а затем россиянка выиграла вторую. Китаянка быстра взяла реванш и победила в следующих двух.

Цзюй Вэньцзюнь (Китай) - Александра Горячкина (Россия) 6:6 (2,5:1,5)

Шахматы позади: ИИ AlphaZero сможет управлять квантовым компьютером

В последней, 12-й партии, Горячкина одержала победу и сравняла счет. Победитель определился на тай-брейке, где китаянка выиграла одну из четырех партий, тогда как три других завершились вничью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шахматы, Цзюй Вэньцзюнь, Чемпионат мира по шахматам среди женщин, Цзюй Вэньцзюнь - Александра Горячкина, Александра Горячкина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вест Хэм принял неожиданное решение по Ярмоленко
02 Динамо разгромило Вардар: видеообзор матча
03 Манчестер Сити могут исключить из Лиги чемпионов
04 Джошуа даст бой Усику на легендарной арене
05 Хирн назвал дату и место боя Усик - Чисора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь