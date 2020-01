Китайская шахматистка Вэньцзюнь защитила титул чемпионки мира

Действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь защищала свой титул от 21-летней россиянки Александры Горячкиной на протяжении последних трех недель.

Соперницы сначала провели 6 партий на территории китаянки в Шанхае. выиграли по одной и еще четыре свели к ничьей. После переезда во Владивосток девушки сыграли вничью первую партию, а затем россиянка выиграла вторую. Китаянка быстра взяла реванш и победила в следующих двух.

Цзюй Вэньцзюнь (Китай) - Александра Горячкина (Россия) 6:6 (2,5:1,5)

Congratulations to Ju Wenjun on winning her Women's World Chess Championship match with Aleksandra Goryachkina!

An excellent win in the third tiebreak game carried the match in an exciting day of tiebreaks.

Replay the game: https://t.co/vKFrCpOrTA pic.twitter.com/vZJQ5nTJJt

— Chess.com (@chesscom) January 24, 2020