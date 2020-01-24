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Пятница, 24.01.2020
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Биатлон. Результаты женской индивидуальной гонки в Поклюке 24.01.20

Биатлон. Результаты женской индивидуальной гонки в Поклюке 24.01.20
17:06 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Дениз Херрманн уверенно выиграла индивидуальную гонку в Поклюке.

В пятницу, 24 января, в словенской Поклюке в рамках шестого этапа Кубка мира состоялась женская индивидуальная гонка.

Довольно неожиданно победу одержала немка Дениз Херрманн, которая зачастую имеет проблемы в гонках с 4 огневыми рубежами. Но в этот раз Херрманн идеально отработала на стрельбе и впервые в карьере поднялась на пьедестал почета в индивидуальной гонке. Ранее в этой дисциплине она не попадала даже в топ-10.

Второе место с одним промахом заняла шведка Ханна Эберг, которая с чистой стрельбой вполне могла бы навязать борьбу немке. Замкнула тройку призерок еще одна отличница стрельбы Анаис Бескон из Франции.

Лучшей из украинок стала Юлия Джима, с двумя промахами она показала 14-й результат. По три промаха позволили Анастасии Меркушиной и Елене Пидгрушной занять места лишь в конце зачетной зоны, а Юлия Журавок и Дарья Блашко откровенно провалили коронную дисциплину, не попав даже в топ-60.

Биатлон. Результаты мужской индивидуальной гонки в Поклюке 23.01.20

Результаты гонки:

1. Дениз Херрманн (0+0+0+0) 41:33,4

2. Ханна Эберг (0+1+0+0) +59,2

3. Анаис Бескон (0+0+0+0) +1:15,7

...

14. Юлия Джима (1+0+0+1) +3:35,2

37. Анастасия Меркушина (0+0+2+1) +5:43,7

40. Елена Пидгрушная (1+1+0+1) +5:54,9

68. Юлия Журавок (1+0+2+1) +8:03,7

77. Дарья Блашко (2+1+0+1) +9:22,3

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