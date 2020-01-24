Биатлон. Результаты женской индивидуальной гонки в Поклюке 24.01.20

В пятницу, 24 января, в словенской Поклюке в рамках шестого этапа Кубка мира состоялась женская индивидуальная гонка.
Довольно неожиданно победу одержала немка Дениз Херрманн, которая зачастую имеет проблемы в гонках с 4 огневыми рубежами. Но в этот раз Херрманн идеально отработала на стрельбе и впервые в карьере поднялась на пьедестал почета в индивидуальной гонке. Ранее в этой дисциплине она не попадала даже в топ-10.
Второе место с одним промахом заняла шведка Ханна Эберг, которая с чистой стрельбой вполне могла бы навязать борьбу немке. Замкнула тройку призерок еще одна отличница стрельбы Анаис Бескон из Франции.
Лучшей из украинок стала Юлия Джима, с двумя промахами она показала 14-й результат. По три промаха позволили Анастасии Меркушиной и Елене Пидгрушной занять места лишь в конце зачетной зоны, а Юлия Журавок и Дарья Блашко откровенно провалили коронную дисциплину, не попав даже в топ-60.
Результаты гонки:
Do you see your favourite athlete on the top of the standings here in #POK20? Quite an exciting competition with a few unexpected results. You can still rewatch the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/CLd0f4bDq3
— IBU World Cup (@IBU_WC) January 24, 2020
1. Дениз Херрманн (0+0+0+0) 41:33,4
2. Ханна Эберг (0+1+0+0) +59,2
3. Анаис Бескон (0+0+0+0) +1:15,7
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14. Юлия Джима (1+0+0+1) +3:35,2
37. Анастасия Меркушина (0+0+2+1) +5:43,7
40. Елена Пидгрушная (1+1+0+1) +5:54,9
68. Юлия Журавок (1+0+2+1) +8:03,7
77. Дарья Блашко (2+1+0+1) +9:22,3