Биатлон. Результаты женской индивидуальной гонки в Поклюке 24.01.20

В пятницу, 24 января, в словенской Поклюке в рамках шестого этапа Кубка мира состоялась женская индивидуальная гонка.

Довольно неожиданно победу одержала немка Дениз Херрманн, которая зачастую имеет проблемы в гонках с 4 огневыми рубежами. Но в этот раз Херрманн идеально отработала на стрельбе и впервые в карьере поднялась на пьедестал почета в индивидуальной гонке. Ранее в этой дисциплине она не попадала даже в топ-10.

Второе место с одним промахом заняла шведка Ханна Эберг, которая с чистой стрельбой вполне могла бы навязать борьбу немке. Замкнула тройку призерок еще одна отличница стрельбы Анаис Бескон из Франции.

Лучшей из украинок стала Юлия Джима, с двумя промахами она показала 14-й результат. По три промаха позволили Анастасии Меркушиной и Елене Пидгрушной занять места лишь в конце зачетной зоны, а Юлия Журавок и Дарья Блашко откровенно провалили коронную дисциплину, не попав даже в топ-60.

Результаты гонки:

Do you see your favourite athlete on the top of the standings here in #POK20? Quite an exciting competition with a few unexpected results. You can still rewatch the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/CLd0f4bDq3

— IBU World Cup (@IBU_WC) January 24, 2020