Биатлон. Результаты мужской индивидуальной гонки в Поклюке 23.01.20

В четверг, 23 января, в словенской Поклюке в рамках шестого этапа Кубка мира состоялась мужская индивидуальная гонка.

Настоящий король вернулся! Норвежец Йоханнес Бе, который пропускал первые два этапа в 2020 году в связи с рождением сына, выиграл стартовую гонку в Поклюке. Лишь 11 секунд ему проиграл лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад. Третье место занял еще один француз Фабьен Клод. Все призеры обошлись без промахов.

Лучшим из украинцев стал Артем Прима, который с двумя штрафными минутами в пассиве занял 18 место. Аналогичную точность стрельбы показали Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов и Богдан Цымбал. Пидручный и Семенов финишировали с 30 и 40 результатами соответственно. Антон Дудченко и Цымбал в зачетную зону не попали.

В общем зачете Кубка мира Йоханнес Бё поднялся с седьмого на четвертое место, его отставание от Фуркада сократилось до 127 очков. Пидручный и Прима остались в топ-25 и смогут принять участие в масс-старте.

Результаты гонки:

The best athletes of today’s competition are ready to receive the awards and flowers. Join them on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/lGXLh1HbGc

— IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2020