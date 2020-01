Биатлон: результаты сингл-микста в Поклюке 25.01.20

В субботу, 25 января, в словенской Поклюке в рамках шестого этапа Кубка мира состоялась одиночная смешанная эстафета.

Украину в этой гонке представляли Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина. Пидручный пробежал свои этапы идеально, не использовав ни одного дополнительного патрона. После первого этапа Украина лидировала, однако после круга штрафа от Меркушиной наша команда смогла финишировать лишь пятой.

Победу одержала команда Франции, а второе место сенсационно заняли эстонцы, которые стали одними из лучших снайперов. Замкнула тройку призеров команда Австрии.

Результаты гонки:

1. Франция Франция (0+5) 38:33,4

2. Эстония Эстония (0+3) +5,9

3. Австрия Австрия (0+6) +12,1

Did you expect to see these teams on the top of the standings after the single mixed relay in #POK20? Be sure to rewatch the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/TGQz4GWgSG

— IBU World Cup (@IBU_WC) January 25, 2020