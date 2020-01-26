Блейдс нокаутировал дос Сантоса в главном бою UFC FIGHT NIGHT 166 (Видео)

Новости спорта:Кертис Блейдс одержал 13-ю победу в октагоне.

Завершился главный бой турнира UFC FIGHT NIGHT 166 между тяжеловесом UFC Кертис Блейдс и бывшим чемпионом организации Джуниором дос Сантосом.

Победу в бою нокаутом во втором раунде одержал Кёртис Блейдс.

Теперь на счету дос Сантоса 21 победа и 7 поражений. Блейдис в свою очередь одержал 13 победу при двух поражениях.

Блейдс в предыдущем бою прервал победную серию Шамиля Абдурахимова, поборов его на турнире в Абу-Даби. Что касается дос Сантоса, бразилец проиграл нокаутом Фрэнсису Нганну. Джуниор должен был вернуться в клетку на ноябрьском турнире в Москве в бою с Александром Волковым, но ему помешала бактериальная инфекция в ноге.