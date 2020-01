Биатлон: результаты мужского масс-старта в Поклюке 26.01.20

В воскресенье, 26 января, в словенской Поклюке в рамках шестого этапа Кубка мира состоялся мужской масс-старт.

Украинцы Дмитрий Пидручный и Артем Прима выступали третий день подряд без выходных, поэтому подошли к заключительной гонке этапа в, мягко говоря, не самых лучших кондициях. Пидручный с тремя промахами в пассиве финишировал 28-м, а Прима пробежал четыре круга штрафа и завершил гонку вслед за капитаном, на предпоследней 29-й позиции.

Победу одержал француз Кантен Фийон Майе, для него это второй триумф в масс-старте на Кубке мира. Кантен стал третьим французом (после Мартена Фуркада и Рафаэля Пуаре), которому удалось выиграть гонку с массовым стартом чаще одного раза.

Как и Фийон Майе, немец Бенедикт Долль допустил один промах, но был медленнее на лыжне и добрался до финиша вторым. В финишном створе вместе с Доллем за медали боролись норвежцы Йоханнес Бё и Кристиансен, а также француз Мартен Фуркад. В этой компании быстрее оказался Бё-младший, который и стал бронзовым призером, несмотря на две незакрытые мишени.

Результаты гонки:

Congratulations to @quentinfillon, Benedikt Doll and JT Boe on taking the podium in #POK20 after the men mass start. What a great competition, which you can rewatch on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/TN3wONxQbU

— IBU World Cup (@IBU_WC) January 26, 2020