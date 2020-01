Бойцы ММА едва не подрались в окружении журналистов (Видео)

Бойцы приняли участие в пресс-мероприятиях, приуроченных к Супербоулу НФЛ, который состоится в ближайшие выходные.

Усман и Масвидаль обменялись словесными выпадами. Драку спортсменов предотвратили секьюрити.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в "твиттере" журналиста Джеффа Шварца.

Усман завоевал чемпионский пояс в марте 2019 года, одолев Тайрона Вудли. В декабре он провёл успешную защиту в бою с Колби Ковингтоном.

At Radio Row and two UFC fighters who I’ve been assured are super important starting yelling at each other. (I don’t follow MMA) pic.twitter.com/OtO4OgINd3

— Geoff Schwartz (@geoffschwartz) January 29, 2020