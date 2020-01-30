Бойцы ММА едва не подрались в окружении журналистов (Видео)

Новости спорта:Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман и обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль устроили словесную перепалку, которая едва не переросла в потасовку.

Бойцы приняли участие в пресс-мероприятиях, приуроченных к Супербоулу НФЛ, который состоится в ближайшие выходные.

Усман и Масвидаль обменялись словесными выпадами. Драку спортсменов предотвратили секьюрити.

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Усман завоевал чемпионский пояс в марте 2019 года, одолев Тайрона Вудли. В декабре он провёл успешную защиту в бою с Колби Ковингтоном.

At Radio Row and two UFC fighters who I’ve been assured are super important starting yelling at each other. (I don’t follow MMA) pic.twitter.com/OtO4OgINd3 — Geoff Schwartz (@geoffschwartz) January 29, 2020

Масвидаль одержал три победы в 2019 году. Он нокаутировал Даррена Тилла, Бена Аскрена и Нэйта Диаза. Он удерживает титул BMF, который завоевал в последнем поединке.

На счету Усмана 16 побед при одном поражении. В активе Масвидаля 35 побед при 13 поражениях.