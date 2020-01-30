УХЛ: Донбасс разгромил Динамо

Новости спорта:"Донбасс" вернулся на второе место.

В матче 32-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Донбасс" разгромил на выезде "Динамо" (Харьков) 10:0.

"Донбасс" ожидаемо не имел проблем в Харькове и оформил результативную победу - 10:0. Шайбы забросили: Захаров, Костиков, Большаков, Коренчук (дважды), Яковлев, Лялька, Подзиньш, Григорьев.

В чемпионате уверенно лидирует "Кременчуг" - 77 (31). На второе место поднялся "Донбасс" - 67 (31). "Днепр" стал третьим - 66 (32). "Белый Барс" занимает четвертую позицию - 47 (31).

Напомним, в центральном матче 32-го тура УХЛ "Кременчуг" победил дома "Днепр" (Херсон) 3:2 (2:2, по буллитам 3:0).