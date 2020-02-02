Ледяные Волки подписали американского легионера

Новости спорта:Киевляне осуществили переход в последний день трансферного окна.

Клуб Украинской хоккейной лиги (УХЛ) Ледяные Волки подписали американского защитника Габе Эунга, сообщает официальный сайт лиги.

В течение последних трех лет американец выступал в Швеции, а перешел в киевскую команду из клуба Хисинген, где он в нынешнем сезоне набрал 6 очков (0+6).

Помимо игры в Швеции, Эунг также успел поиграть в четвертом дивизионе Германии, а также чемпионатах Бельгии, Новой Зеландии и БеНеЛиге.

На данный момент киевляне находятся на пятом месте турнирной таблицы УХЛ, имея в своем активе 17 очков.