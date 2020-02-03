Феерическое выступление: Шакира и Джей Ло взорвали публику на Супербоуле 2020 (Видео)

Новости спорта:Две американские звезды латинского происхождения – Шакира и Дженнифер Лопес – выступили в перерыве Супербоула.

Матч Супербоула считается одним из самых рейтинговых на американском телевидении. За игрой наблюдают около 200 миллионов зрителей по всему миру. В 2020 году победу одержала команда "Канзас-Сити".

Традиционным элементом шоу является выступление звезд в перерыве матча. На этот раз развлекали зрителей на трибунах Шакира и Дженнифер Лопес. Они выступили вместе. Всего за 15-минутное шоу певицы успели по разу изменить сценический костюм.

Видео выступления Шакиры и Дженнифер Лопес на Супебоул 2020

Гимн США перед игрой доверили выполнить Деми Ловато.

Деми Ловато исполняет гимн США на Супербоул 2020

А Иоланда Адамс спела песню "America the Beautiful".

Видео выступления Иоланды Адамс на Супербоул 2020

Напомним, Канзас Сити Чифс выиграли Супербоул-54, победив в финале чемпионата НФЛ Сан Франциско 49ерс (31:20).

Для Чифс это первый выигранный Супербоул с 1969 года. До того Канзас дважды (1962 и 1966) побеждал в первенстве АФЛ.