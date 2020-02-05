"Реванш года": Уайт анонсировал бой Волкановски и Холлоуэя

Президент UFC Дана Уайт анонсировал проведение реванша между австралийцем Александром Волкановски и американцем Максом Холлоуэем.
По словам Уайта, организация идет полным ходом и в скором времени будет объявлена дата и место поединка.
В декабре Волкановски единогласным решением судей победил Холлоуэя и стал новым чемпионом UFC в полулегком весе.
Для 31-летнего австралийца чемпионский титул стал первым в карьере. Холлоуэй был чемпионом в полулегком весе в течение двух с половиной лет после победы над Жозе Альдо в 2017 году.