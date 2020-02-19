Днепр сумел дожать Кременчуг в матче лидеров

Новости спорта:Днепр в овертайме обыграл лидера УХЛ.

Кременчуг вышел вперед усилиями Кирилла Бондаренко в первом периоде. Херсонцы отыгрались во втором, и дальше команды не забивали до конца основного времени. Исход матча определил овертайм — Сергей Дорофеев принес победу Днепру.

Кременчуг продолжает лидировать в чемпионате, набрав 87 очков после 36 матчей. Донбасс идет вторым, набрав 80 очков и сыграв на матч меньше.

Днепр замыкает тройку лидеров с 77 очками в 36 играх. Ледяные Волки идут пятыми, набрав 20 очков.

В следующем туре Кременчуг примет Белый Барс, Донбасс сыграет с Днепром, а Ледяные Волки встретятся с аутсайдером Динамо.