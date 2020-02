ЧМ-2020 по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки (Видео)

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад выиграл в среду "золото" в индивидуальной гонке на 20 км чемпионата мира по биатлону в Антхольце-Антерсельве (Италия).

Время победителя - 49 минут 43,1 секунды (1 промах на четырех огневых рубежах). Фуркад также выиграл малый Хрустальный глобус в "индивидуалке".

"Серебро" у норвежца Иоханнеса Бё (57 секунд отставания; 2 промаха), "бронза" - у австрийца Доминика Ландертингера (+1.22,1; 1).

Украинцы завершили дистанцию далеко от ведущих мест. Сергей Семенов пришел на финиш 31-м. Артем Прима был 36-м. Руслан Ткаленко - 44-м, Антон Дудченко - 68-м.

