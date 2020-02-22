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Украинские биатлонисты не сумели повторить успех женской команды

Украинские биатлонисты не сумели повторить успех женской команды
17:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинцы наделали много ошибок, не попав даже в десятки.

Сборная Франции выиграла мужскую эстафетную гонку на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве. Сборная Украины заняла 12-е место.

Серебряные медали достались команде Норвегии, бронза — у Германии.

Французы прошли гонку без штрафных кругов, потратив всего 4 дополнительных патрона.

Сборная Украины отстала от победителя почти на 4 минуты, пробежав 2 штрафных круга и затратив 14 дополнительных выстрелов.

Ранее на чемпионате мира женская команда Украины завоевала бронзу в эстафете. Национальную команду представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная.

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