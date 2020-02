ЧМ-2020 по биатлону: результаты женского масс-старта (Фото, Видео)

Сегодня, в последний день соревнований в Антхольце, "Вселенная MARVEL" получила ощутимый урон своей репутации. "Железный человек" в интерпретации голливудских киношников больше не актуален – куда реалистичней этот герой в версии IBU!

Точнее, героиня. В шести предыдущих стартах чемпионата из шести возможных (!) Марте Олсбю Ройселанд не просто выходила на старт, но и неизменно оказывалась на пьедестале почета, завоевав в Антхольце четыре золота! И одной из главных интриг гонки, помимо имени победительницы, был ответ на вопрос – сможет ли норвежка установить "вечный" рекорд: семь медалей в семи возможных гонках одного чемпионата мира? Ведь рассчитывать на то, что IBU еще больше расширит программу соревнований одного турнира сложно – организм спортсменов просто не выдержит такой интенсивности нагрузки.

И масс-старт дал утвердительный ответ – причем сразу на оба вопроса! Марте Не просто в очередной раз прорвалась на пьедестал почета, но и в блестящем стиле выиграла гонку! Пять побед на одном чемпионате!!! Фантастика!!! Хотя поначалу предпосылок для того, чтобы видеть норвежку во главе пелотона на финише было мало.

Возмутительницей спокойствия в первой половине гонки стала Катарина Иннерхофер. Австрийская биатлонистка, стартовав с 27-го места, уже на выходе со стадиона после первого рубежа захватила лидерство, и удерживала поул-позицию до первой стойки. Но там уже все вернулось на круги своя: 72% точности в сезоне начали сказываться, и Иннерхофер выпала из числа соискателей наград после трех кругов штрафа.

Олсбю Ройселанд, в свою очередь, не очень удачно провела две лежки, заработав по кругу штрафа на каждой из них. Норвежка откатилась в третий десяток, к тому же, проигрывая по дистанции лидерам. Вряд ли она думала о медали в этот момент.

В том, что произошло дальше, конечно, есть элемент удачи. Но, как правильно отметила Юлия Джима в интервью после вчерашней бронзовой эстафеты, "везет тому, кто везет". Марте включила режим максимальной концентрации, в то время как идущие впереди соперницы ошибались, охваченные пылом борьбы за медали. Но на выходе с последнего огневого рубежа норвежка уже оказалась второй!

В 14-ти секундах впереди маячил желтый биб Доротеи Вирер – еще одной героини чемпионата. Думается, по окончании турнира земляки итальянки, родившейся в паре десятков километров от места проведения чемпионата, должны задуматься о прижизненном памятнике Доро у входа на стадион ) А может быть, и переименовать арену в ее честь ) Еще одним аргументом в пользу этого могло стать золото масс-старта – третье для Вирер на чемпионате, но…

…Оно бы состоялось, будь за спиной хозяйки турнира кто угодно, но не Олсбю Ройселанд! Когда на соревнованиях ты чувствуешь себя настолько здорово, как Марте в Антхольце, ничего невозможного просто не существует! Норвежка бросилась в погоню с благородной яростью и к последнему километру ликвидировала отставание! А когда за 300 метров собрала последние силы в кулак и сделала еще один рывок, итальянка опустила руки.

Обессилевшая Доротея, которая также провела на этом чемпионате мира все семь возможных стартов, бросила борьбу и до финиша проиграла еще двадцать секунд – ровно столько, чтобы сохранить в безопасности свое серебро.

Бронза последней женской гонки главного старта сезона – это также ода справедливости! Ханне Эберг катастрофически не везло на этом чемпионате. Три четвертых места подряд, заваленный последний этап эстафеты, лишивший медали – после такого вполне могли опуститься руки. Но шведка не зря носит титул олимпийской чемпионки – его получают только самые достойные. И упорство Эберг в достижении цели в Антхолььце было, наконец, вознаграждено – медалью в масс-старте!

В этой ситуации даже немного обидно за польку Монику Хойниш-Старегу, которая на последнем круге достойно боролась с Ханной, но на финише до подиума польке не хватило трех секунд…

Единственная представительница Украины в этой гонке Елена Пидгрушная полностью, без остатка выложилась на вчерашнем эстафетном этапе, принеся команде бронзу. Но при этом сил на то, чтобы уже на следующий день бороться за высокие позиции, уже не оставалось. И в этой ситуации Лена попыталась выжать максимум. Понимая, что на дистанции она будет уступать, Пидгрушная сконцентрировалась на акуратной стрельбе, и преуспела в этом, допустив лишь два промаха – только Паулина Фиалкова в этой гонке стреляла точнее.

Но… Такой уж это сезон в исполнении капитана женской сборной – героические подвиги в одних гонках сменяются детскими ошибками в других. Хотя, понятно, что непрохождение штрафного круга после промаха на четвертом рубеже вызвано титанической усталостью нашей спортсменки. Как следствие – Лена была оштрафована на две минуты и 13-место, завоеванное на финише, обменяла на 24-е в итоговом протоколе.

После такой феерической гонки сухие цифры общего зачета излишни. Но для статистики отметим, что с серебром масс-старта Доротея Вирер увеличила отрыв от конкуренток в борьбе за Большой хрустальный глобус до 106 баллов, а на второе место переместилась Ханна Эберг, опередившая норвежку Тириил Экхофф на шесть очков. Елена Пидгрушная – единственная наша представительница в топ-30, занимает 23-ю позицию.

Девушки, отсоревновавшись всю дистанцию чемпионата мира, получили долгожданный отдых. Ну а болельщики замерли в ожидании не менее увлекательной последней гонки чемпионата – масс-старта у мужчин!

Все результаты гонки:

