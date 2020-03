Фигередо ударом отправил соперника спать, но не завоевал чемпионский титул из-за веса (Видео)

Завершился UFC Fight Night 169, в главном событии которого встретились Джозеф Бенавидес и Дейвисон Фигередо.

На кону стоял титул чемпиона промоушена в наилегчайшем весе, но завоевать его мог только Бенавидес, потому что ранее Фигередо не уложился в рамки весовой категории.

Поединок закончился во втором раунде. Фигередо потряс Бенавидеса правым прямым и добил его в партере.

Right on time, the God of War exacts his violent toll. Deiveson Figueiredo completes the tragedy of Joe Benavidez, collapsing the legend and denying him a belt forever. Where do the flyweights go from here? #UFCNorfolk pic.twitter.com/fbJvKlhL7C

— Kyle Johnson (@VonPreux) March 1, 2020