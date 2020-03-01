ЧЕ-2020 по биатлону. Украина заняла четвертое место в медальном зачете

Новости спорта:Украинские биатлонисты завоевали четыре медали: одну золотую, одну серебряную и две бронзовые

Сегодня, 1 марта, в белорусских Раубичах завершился чемпионат Европы-2020 по биатлону. Сборная Украины заняла 4 место в медальном зачете. Наша команда завоевала четыре медали: одну золотую, одну серебряную и две бронзовые.

Столько же наград выиграли и белорусы, но у них больше всего золотых медалей. По количеству наград лидируют норвежцы, у которых их сразу шесть, однако лишь одна золотая, поэтому скандинавы замыкают топ-3.

Общий медальный зачет:

Напомним, ранее Меркушина забежала в цветы в персьюите.