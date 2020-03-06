Украина огласила состав на мужской спринт в Нове-Место

Новости спорта:Сборную Украины в мужском спринте представят пятеро биатлонистов.

В пятницу, 6 марта, продолжится седьмой этап Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место.

На старт выйдут мужчины, чтобы посоревноваться в спринтерской гонке. Украину в этой дисциплине представят пятеро биатлонистов. Старт запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Нове-Место. Кубок мира

Спринт. Мужчины

5. Дмитрий Пидручный

15. Артем Прима

46. Сергей Семенов

69. Антон Дудченко

103. Руслан Ткаленко

Напомним, что в женском спринте в Нове-Место лучший результат среди украинок показала Валя Семеренко.