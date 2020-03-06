Украина огласила состав на мужской спринт в Нове-Место

В пятницу, 6 марта, продолжится седьмой этап Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место.
На старт выйдут мужчины, чтобы посоревноваться в спринтерской гонке. Украину в этой дисциплине представят пятеро биатлонистов. Старт запланирован на 18:30 по киевскому времени.
Нове-Место. Кубок мира
Спринт. Мужчины
5. Дмитрий Пидручный
15. Артем Прима
46. Сергей Семенов
69. Антон Дудченко
103. Руслан Ткаленко
Напомним, что в женском спринте в Нове-Место лучший результат среди украинок показала Валя Семеренко.