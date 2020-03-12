В UFC намекнули на отмену боя Нурмагомедов - Фергюсон

Новости спорта:UFC 249 в Бруклине под угрозой отмены из-за пандемии коронавируса.

Президент UFC Дэна Уайт опубликовал в "сториз" своего "инстаграма" картинку, в которой намекнул на возможность отмены титульного поединка с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе, и американца Тони Фергюсона. Напомним, поединок Нурмагомедов — Фергюсон должен возглавить кард турнира UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

Уайт опубликовал интернет-мем с парнем и девушкой, каждый из которых думает о разном.

Она: "Готова поспорить, он думает о других девушках".

Он: "А что если COVID-19 приведёт к отмене боя Тони и Хабиба?"

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.