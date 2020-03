Биатлон: результаты мужского спринта в Контиолахти 12.03.20 (Фото, Видео)

Буквально непосредственно перед стартом организаторы приняли решение о проведении этапа без зрителей. Ничего не поделать – настоятельная рекомендация финских властей, беспокоящихся об угрозе распространения коронавируса. Хотя болельщикам, добиравшимся в довольно отдаленный уголок Финляндии, от этого не легче…

Спортсменам же деваться некуда – надо бороться даже без зрителей, тем более опыт такой борьбы в условиях пугающей тишины на трибунах и на трассе еще свеж в памяти по стартам в Нове-Место.

Воспоминания о чешском этапе заставляли с надеждой ждать гонку украинских болельщиков. Однако надежды, что Дмитрий Пидручный и Артем Прима продолжат феерию, начатую в эстафете и продолженную в масс-старте на прошлых выходных, к сожалению, оправдались не в полной мере. Хотя ребята выглядели очень неплохо – и в стрельбе, и в скорости.

Пидручный, правда, допустил одну ошибку в стрельбе лежа, которая в итоге помешала капитану украинской команды побороться за топ-десятку. На финише Дмитрий 19-й. Артем Прима отстрелялся без штрафа и также заработал кубковые очки за 22-й результат.

Набранные сегодня зачетные баллы позволили Пидручному подняться на 18-е место в общем зачете, повторив свой лучший результат в карьере, добытый в предыдущем сезоне. Прима также достигает своего карьерного максимума – уже можно уверенно сказать, что Артем впервые финиширует в топ-25 общего зачета.

Для остальных наших ребят спринт сложился менее оптимистично. Руслан Ткаленко, не закрыв две мишени, не без труда отобрался в гонку преследования – 58-й. Антон Дудченко с одним кругом штрафа и Сергей Семенов с четырьмя промахами стали, соответственно, 72-м и 81-м.

Ну а вверху была до боли привычная по текущему сезону картина: лидерские позиции оккупировали представители Норвегии и Франции – по четыре биатлониста этих команд в итоге попали в десятку сильнейших! Причем мы словно вернулись в декабрь прошлого года, когда Йоханнес Бё безраздельно доминировал в Кубке мира, без труда отбиваясь от атак французов.

Сегодня норвежец, расстроенный отменой домашнего этапа Кубка мира, попытался поставить восклицательный знак в этом сезоне! Два безупречных огневых рубежа и лучший в гонке ход по дистанции – и Йоханнес одерживает юбилейную десятую победу в сезоне!

Лидер Кубка мира Мартен Фуркад немного «ожил» после неудачных стартов в Нове-Место и сегодня выглядел уже более конкурентоспособным. Пройдя оба рубежа без штрафа, француз финишировал вторым, отстав от Йоханнеса всего на 21 секунду! При этом 10 секунд из этого отставания были заработаны Мартеном на первых полутора километрах. А последний круг мотивированный Фуркад прошел даже быстрее Бё-младшего!

Финишный спурт позволил Мартену всего на секунду обойти своего партнера по команде Эмильена Жаклена, который и без того внушительную коллекцию подиумов этого сезона дополнил еще и бронзой Контиолахти.

Нестандартная ситуация в Кубке мира требует дополнительного решения IBU относительно того, будут ли вычитаться худшие гонки спортсменов в общем зачете, или худшими будут считаться несостоявшиеся старты в Холменколлене. Напомним, в похожей ситуации в сезоне 2015/16 худшими считались отмененные масс-старты последнего этапа в Ханты-Мансийске.

В таком случае интрига в борьбе за мужской Большой хрустальный глобус возобновлена. После этой гонки Мартен Фуркад остается лидером с перевесом над Йоханнесом Бё в 37 очков! И решающей в сезоне становится субботняя гонка преследования! Если она состоится…

А вот два Малых хрустальных глобуса уже сегодня получили своих обладателей. Спринтерский Глобус выиграл Мартен Фуркад – его главный преследователь Кантен Фийон Майе сегодня стал седьмым и едва не пропустил в этом зачете еще и Йоханнеса Бё. Не удастся побороться Кантену и за Малый глобус в масс-стартах, поскольку последний масс-старт сезона отменен вместе с этапом в Холменколлене. Таким образом, этот Глобус уедет в Норвегию вместе с Йоханнесом Бё. В женском зачете масс-стартов победу одержала Доротея Вирер.

The top 10 here in the #KON20 sprint has been dominated by Norway, France and Germany! Can anyone else get in there? Watch the end of the race live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/8EQBAiQunN

— IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2020