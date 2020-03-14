Скачать
Суббота, 14.03.2020
Барселона в след за другими топ-клубами объявила о карантине
Барселона в след за другими топ-клубами объявила о карантине
Фуркад выиграл свою последнюю гонку (Фото, Видео)
Фуркад выиграл свою последнюю гонку (Фото, Видео)
Украина в сентябре примет Израиль в матче Кубка Дэвиса
Украина в сентябре примет Израиль в матче Кубка Дэвиса
Судьба сезона УПЛ решится 17 марта
Судьба сезона УПЛ решится 17 марта

Бойцов турнира UFC Fight Night 170 не будут проверять на коронавирус

Бойцов турнира UFC Fight Night 170 не будут проверять на коронавирус
14:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:В ночь с 14 на 15 марта (время киевское) в Бразилии состоится турнир UFC Fight Night 170.

Бойцов UFC на турнире UFC Fight Night 170 не будут тестировать на выявление симптомов коронавируса, сообщает MMAJunkie.

Ранее стало известно, что Bellator отменил 241-й номерной турнир, который должен был пройти в ночь на 14 марта по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

Напомним, в последние дни в США приостановили проведение матчей в НБА, НХЛ, MLS. Атлетическая комиссия штата Калифорния остановила проведение турниров во всех видах единоборств до конца марта.

В США и Канаде отменяют вечера бокса из-за коронавируса

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

Ранее сообщалось, что UFC не собирается отменять турнир с участием Нурмагомедова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, Коронавирус, Новости ММА, Смешанные единобортсва, UFC Fight Night 170.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гол Гармаша и красная Морозюка: обзор матча Ризеспор - Анкарагюджю (Видео)
02 Биатлон: результаты женского спринта в Контиолахти 13.03.20 (Фото, Видео)
03 Клуб Суперлиги распустил команду (Видео)
04 Гармаш отметился голом в чемпионате Турции (Видео)
05 "Не может быть никакой альтернативы": Клопп обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь