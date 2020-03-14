Бойцов турнира UFC Fight Night 170 не будут проверять на коронавирус

Новости спорта:В ночь с 14 на 15 марта (время киевское) в Бразилии состоится турнир UFC Fight Night 170.

Бойцов UFC на турнире UFC Fight Night 170 не будут тестировать на выявление симптомов коронавируса, сообщает MMAJunkie.

Ранее стало известно, что Bellator отменил 241-й номерной турнир, который должен был пройти в ночь на 14 марта по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

Напомним, в последние дни в США приостановили проведение матчей в НБА, НХЛ, MLS. Атлетическая комиссия штата Калифорния остановила проведение турниров во всех видах единоборств до конца марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

Ранее сообщалось, что UFC не собирается отменять турнир с участием Нурмагомедова.