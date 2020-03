Претенденты на шахматную корону прокомментировали турнир в РФ

На пресс-конференции участники турнира претендентов на мировую шахматную корону, который, несмотря на пандемию COVID-19, проводит Международная федерация шахмат (ФИДЕ), заявили о своем беспокойстве возможностью заразиться коронавирусной инфекцией в ходе соревнований.

"Я стараюсь минимизировать выходы из отеля. Может, только на короткую прогулку, чтобы вдохнуть свежего воздуха", - цитирует Вашье-Лаграва ТАСС.

По словам французского шахматиста, спортсмены с понимаем отнеслись к тому, что турнир закрыт для зрителей в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Кроме того, гроссмейстеры не пожимают друг другу руки в начале и в конце партии.

"Конечно, это немного странно. Не пожимать, например, руки соперникам, потому что мы все знаем, что в шахматах в начале партии и после ее окончания игроки пожимают руки, это принято", - добавил он.

Китаец Ван Хао в свою очередь предпочел бы, чтобы соревнования прошли в другое, более безопасное для здоровья время. "И вообще это довольно странное состояние: выступать в турнире, понимая, что любая партия может оказаться последней", - сказал Ван Хао.

Round 2 of Candidates 2020 started in Yekaterinburg. As the leader Ian Nepomniachtchi is refusing handshakes, he & his compatriot Alexander Grischuk found an acceptable way to greet each other! #FIDECandidates pic.twitter.com/TF32uwF5ab

— International Chess Federation (@FIDE_chess) March 18, 2020