"Не равные условия": Президент НОК Испании считает, что Олимпиаду-2020 нужно перенести

Новости спорта:Алехандро Бланко считает, что спортсмены из-за карантина находятся в разных условиях.

Президент Испанского олимпийского комитета Алехандро Бланко считает, что Олимпийские игры-2020 в Токио нужно перенести.

По его мнению, это необходимо сделать, чтобы избежать ситуации, когда у спортсменов не будет равных со всеми условий для подготовки к важнейшим стартам четырехлетия, сообщает Inside the Games.

В настоящий момент испанские спортсмены не могут тренироваться, так как страна является одним из эпицентров коронавируса.

"Мы - важная страна в спортивном мире, а за четыре месяца до Игр наши спортсмены не могут находиться в равных со всеми условиях для подготовки", - заявил Бланко.

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