"Не равные условия": Президент НОК Испании считает, что Олимпиаду-2020 нужно перенести

Президент Испанского олимпийского комитета Алехандро Бланко считает, что Олимпийские игры-2020 в Токио нужно перенести.
По его мнению, это необходимо сделать, чтобы избежать ситуации, когда у спортсменов не будет равных со всеми условий для подготовки к важнейшим стартам четырехлетия, сообщает Inside the Games.
В настоящий момент испанские спортсмены не могут тренироваться, так как страна является одним из эпицентров коронавируса.
"Мы - важная страна в спортивном мире, а за четыре месяца до Игр наши спортсмены не могут находиться в равных со всеми условиях для подготовки", - заявил Бланко.
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