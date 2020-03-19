UFC уволила 13 бойцов

Новости спорта:UFC попрощался с 13 бойцами промоушена.

Руководство помоушена UFC приняли решение разорвать контракты с 13 бойцами. Об этом сообщает BJPenn.

По информации источника, в данный список вошли: Маирбек Тайсумов и Халид Муртазалиев (Россия), Дон Хен Ма (Южная Корея), Ченс Ренкаунтер (США), Сирил Аскер (Франция), Мэттью Лопес (США), Кайл Преполек (Канада), Маркос Мариано (Бразилия).

Также, в данный список попали девушки: Талита Бернарду (Бразилия), Женхонг Лю (Южная Корея), Изабела де Падуа (Бразилия), Тоня Эвингер (США) и Джоди Эскибель (США).

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедов - Фергюсон будет перенесен из Нью-Йорка.