Пидручный: Надеюсь, что вы с пользой проводите карантин

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал о планах на ближайшее время.
"Сезон официально и окончательно закончен, поскольку чемпионат Украины также отменен. Мы должны понимать, что это для безопасности всех нас. Надеюсь, что вы с пользой проводите карантин.
Теперь у всех появилось время на то, что долго откладывали. Сейчас я хочу максимально уделить время и внимание семье, а еще проанализировать сезон", - написал Пидручный.
Ранее Левченко раскритиковал Усика и Алиева за позицию по коронавирусу.