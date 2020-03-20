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Пидручный: Надеюсь, что вы с пользой проводите карантин

Пидручный: Надеюсь, что вы с пользой проводите карантин
18:38 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинский биатлонист прокомментировал карантин.

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал о планах на ближайшее время.

"Сезон официально и окончательно закончен, поскольку чемпионат Украины также отменен. Мы должны понимать, что это для безопасности всех нас. Надеюсь, что вы с пользой проводите карантин.

Теперь у всех появилось время на то, что долго откладывали. Сейчас я хочу максимально уделить время и внимание семье, а еще проанализировать сезон", - написал Пидручный.

Ранее Левченко раскритиковал Усика и Алиева за позицию по коронавирусу.

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Биатлон, Карантин, Новости биатлона, Коронавирус, Дмитрий Пидручный.
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