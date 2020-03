Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пожертвовал € 1 млн на борьбу с коронавирусом. Об этом спортсмен сообщил в своём "твиттере".

Спортсмен пообещал потратить деньги на помощь больницам. Макгрегор опубликовал скриншоты переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

"Сегодня я куплю средства индивидуальной защиты на € 1 млн для того, чтобы разместить их во всех больницах провинции Ленстер. Это наиболее пострадавший на данный момент регион", — написал Макгрегор.

Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe.

Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 25, 2020