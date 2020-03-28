Отменена еще одна крупная велогонка

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал решения по переносам стартов Мирового тура по шоссейном велоспорту. Многодневка "Тур Романдии" в Швейцарии (28 апреля - 3 мая) отменена.
Об этом сообщает официальный сайт UCI.
Однодневки "Гент-Вевелгем" (Бельгия, 29 марта), Dwars door Vlaandere (Бельгия, 1 апреля), "Тур Фландрии" (Бельгия, 5 апреля), "Париж - Рубэ" (Франция, 12 апреля), "Амстел Голд Рейс" (Голландия, 19 апреля), "Флешь Валлонь" (Бельгия, 22 апреля), "Льеж-Бастонь-Льеж" (Бельгия, 26 апреля), Eschborn-Frankfurt (Германия, 1 мая) и Гранд-тур "Джиро д'Италия" (9-31 мая) перенесены на неопределенный срок.
Напомним, первый украинский спортсмен сдал положительный тест на коронавирус.