Нурмагомедов высказался о коронавирусе

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов дал несколько дельных советов.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram-аккаунте c трогательной речью обратился к подписчикам в связи с пандемией коронавируса.

"Коронавирус говорили они... На самом деле все очень даже серьезно. Соблюдайте чистоту и будьте внимательны во всем. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации не серьезно и с недооценкой".

"Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей", - написал Нурмагомедов в описании под фото.

Ранее в UFC сделали заявление касательно боя Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон.