Хоккей летом: матчи НХЛ могут пройти в августе

Новости спорта:НХЛ готова проводить хоккейные матчи даже в августе.

Национальная хоккейная лига готова в случае необходимости проводить матчи регулярного чемпионата в августе, сообщает сайт НХЛ.

Как заявил вице-комиссар лиги Билл Дэйли, возможности для этого у НХЛ имеются.

"Наша цель - вернуться к игре в хоккей в ближайшем будущем. Думаю, если будут необходимо, сможем проводить матчи в августе", - заявил Дэйли.

"Мы найдем способ, как вписаться в календарь. У хоккеистов будет достаточно времени для подготовки к поединкам", - заверил вице-комиссар НХЛ.

Как сообщалось ранее, НХЛ может провести драфт в формате видеоконференции.