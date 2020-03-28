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Хоккей летом: матчи НХЛ могут пройти в августе

Хоккей летом: матчи НХЛ могут пройти в августе
14:45 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:НХЛ готова проводить хоккейные матчи даже в августе.

Национальная хоккейная лига готова в случае необходимости проводить матчи регулярного чемпионата в августе, сообщает сайт НХЛ.

Как заявил вице-комиссар лиги Билл Дэйли, возможности для этого у НХЛ имеются.

"Наша цель - вернуться к игре в хоккей в ближайшем будущем. Думаю, если будут необходимо, сможем проводить матчи в августе", - заявил Дэйли.

"Мы найдем способ, как вписаться в календарь. У хоккеистов будет достаточно времени для подготовки к поединкам", - заверил вице-комиссар НХЛ.

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Как сообщалось ранее, НХЛ может провести драфт в формате видеоконференции.

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Хоккей, Новости спорта, Коронавирус, Билл Дэйли, РХЛ.
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