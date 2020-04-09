Скачать
Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Неизвестный застрелили бойца Bellator
Неизвестный застрелили бойца Bellator
Легенда Атлетико умер от коронавируса
Легенда Атлетико умер от коронавируса
Из тюрьмы - в дворец: где живет Роналдиньо под домашним арестом
Из тюрьмы - в дворец: где живет Роналдиньо под домашним арестом
Количество городов-хозяев Евро-2020 может сократиться
Количество городов-хозяев Евро-2020 может сократиться

Российские велогонщики вылечились от коронавируса

Российские велогонщики вылечились от коронавируса
09:40 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Российские велогонщики, вылечившиеся от коронавируса, вернулись из ОАЭ.

Российские велогонщики команды "Газпром-Русвело" Игорь Боев и Дмитрий Страхов, заразившиеся коронавирусом и завершившие курс лечения, вернулись в Россию из Объединённых Арабских Эмиратов.

Боев и Страхов прилетели в страну для участия в гонке "Тур ОАЭ", которая была прервана из-за пандемии коронавируса. Они были госпитализированы после того, как прошли тест на COVID-19, который оказался положительным. По истечении госпитализации гонщики вместе с механиком Дмитрием Филипповским были переведены на строгий карантин, а затем получили возможность заселиться в гостиницу.

Памятный гол Реброва Барселоне на Камп Ноу (Видео)

"Боев и Страхов вернулись из ОАЭ. Команда предприняла все усилия, чтобы организовать ребятам трансфер из Эмиратов. Сейчас они находятся на пути домой", — сказал генеральный менеджер "Газпром-Русвело" Ренат Хамидулин в интервью "Р-Спорт".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Велоспорт, Велогонка, Коронавирус, Игорь Боев, Дмитрий Страхов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Памятный гол Реброва Барселоне на Камп Ноу (Видео)
02 Форвард Шахтера Мораес хочет вернуться в Сантос
03 Легенда Атлетико умер от коронавируса
04 Transfermarkt снизил стоимость футболистов, Цыганков подешевел на € 4 миллиона
05 В Украине не рассматривается вариант досрочного завершения футбольного чемпионата
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь