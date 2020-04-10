Нурмагомедов отреагировал на отмену UFC 249

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену турнира UFC 249 из-за коронавируса.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в Instagram, в котором, прокомментировал отмену турнира UFC 249.

"Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! Всегда полагайтесь на Аллаха", - написал россиянин.

В ночь на 10 апреля стало известно об отмене из-за пандемии коронавируса турнира UFC 249.

Хабиб изначально должен был провести на этом турнире защиту титула в бою против Тони Фергюсона. Но в итоге он не смог покинуть Россию из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.