Нурмагомедов отреагировал на отмену UFC 249

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в Instagram, в котором, прокомментировал отмену турнира UFC 249.
"Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! Всегда полагайтесь на Аллаха", - написал россиянин.
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Holy Quran 5:11 ------------------ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ - Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! - Всегда полагайтесь на Аллаха.
В ночь на 10 апреля стало известно об отмене из-за пандемии коронавируса турнира UFC 249.
Хабиб изначально должен был провести на этом турнире защиту титула в бою против Тони Фергюсона. Но в итоге он не смог покинуть Россию из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.