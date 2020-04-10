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Нурмагомедов отреагировал на отмену UFC 249

Нурмагомедов отреагировал на отмену UFC 249
08:18 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену турнира UFC 249 из-за коронавируса.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в Instagram, в котором, прокомментировал отмену турнира UFC 249.

"Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! Всегда полагайтесь на Аллаха", - написал россиянин.

Уайт прокомментировал отмену турнира UFC 249

 
 
 
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Holy Quran 5:11 ------------------ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ - Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! - Всегда полагайтесь на Аллаха.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

В ночь на 10 апреля стало известно об отмене из-за пандемии коронавируса турнира UFC 249.

Хабиб изначально должен был провести на этом турнире защиту титула в бою против Тони Фергюсона. Но в итоге он не смог покинуть Россию из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов.
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