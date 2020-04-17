Молодежный чемпионат Европы по фехтованию в Чехии перенесен

Новости спорта:Молодежный чемпионат Европы должен был пройти в Чехии с 27 по 31 мая.

Европейская конфедерация фехтования (EFC) объявила о переносе первенства Европы по фехтованию среди молодежи (спортсмены до 23-х лет).

Первенство должно было состояться 27-31 мая в Либереце (Чехия), на данный момент из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на неопределенный срок, сообщает EFC.

Напомним, что Международная федерация фехтования (FIE) объявила об отмене турниров в апреле, мае и июне 2020 года.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по фехтованию в Минске перенесен на неопределенный срок.