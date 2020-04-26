"Все это закончится": Харлан призналась, что очень скучает по обычной жизни

Новости спорта:Ольга Харлан рассказала, как скучает по обычной жизни.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан призналась, что очень ждет того времени, когда карантин подойдет к концу и все смогут вернуться к нормальной жизни.

Об этом спортсменка написала в своем Instagram.

"Все это закончится... Не могу дождаться, когда смогу вернуться к моей обычной жизни. Почувствовать помост под ногами, почувствовать атмосферу зала, встретиться с друзьями и сходить в кино в конце концов, встретить моего любимого, обнять его и никогда не отпускать! Это время огромного терпения, которого мне обычно не хватает… Но я учусь справляться с этим. И верю, что скоро это трудное время закончится…", - написала Харлан.

Ранее олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала о целях на Олимпийские игры и о проблемах, вызванных карантином.