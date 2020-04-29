Экс-чемпиона UFC Веласкеса уволили из WWE

Новости спорта:Промоушен переживает финансовые трудности.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес уволен из промоушена WWE. Об этом сообщает Bjpenn.com.

По информации источника, компания переживает финансовые трудности из-за коронавируса и сокращает свой штаб.

Помимо Веласкеса WWE также покинули: Курт Энжл, Александр Русев и Лэнс Сторм. Других бойцов пока не собираются увольнять.

Напомним, Веласкес принял решение перейти в WWE в октябре 2019 года. Тогда состоялся его дебют против Брока Леснара, в котором он уступил действующему чемпиону.

Ранее Кейн Веласкес признался, что любит UFC, но рестлинг - его основной заработок.