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Экс-чемпиона UFC Веласкеса уволили из WWE

Экс-чемпиона UFC Веласкеса уволили из WWE
15:07 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Промоушен переживает финансовые трудности.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес уволен из промоушена WWE. Об этом сообщает Bjpenn.com.

По информации источника, компания переживает финансовые трудности из-за коронавируса и сокращает свой штаб.

Помимо Веласкеса WWE также покинули: Курт Энжл, Александр Русев и Лэнс Сторм. Других бойцов пока не собираются увольнять.

Напомним, Веласкес принял решение перейти в WWE в октябре 2019 года. Тогда состоялся его дебют против Брока Леснара, в котором он уступил действующему чемпиону.

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Ранее Кейн Веласкес признался, что любит UFC, но рестлинг - его основной заработок.

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UFC, Кейн Веласкес, WWE, Реслинг.
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