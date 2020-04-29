Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Биатлонный календарь но сезон-2020/21
Биатлонный календарь но сезон-2020/21
Свитолина уступила Азаренко и не смогла выйти в плей-офф
Свитолина уступила Азаренко и не смогла выйти в плей-офф
Игрок Киев-Баскета стал победителем NBA 2K20
Игрок Киев-Баскета стал победителем NBA 2K20
Известный боксер рискует попасть в тюрьму на три года
Известный боксер рискует попасть в тюрьму на три года

Перенос Олимпиады в Токио будет стоить МОК сотни миллионов долларов

Перенос Олимпиады в Токио будет стоить МОК сотни миллионов долларов
16:00 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Организация продлила на год все олимпийские гранты.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация выполнит все соглашения с партнерами по проведению Олимпийский игр в Токио, в том числе, покроет расходы, связанные с отсрочкой ОИ.

"Нам всем приходится идти на жертвы и компромиссы. Хотя точную цифру давать еще рано, мы уже знаем, что перенос Игр будет стоить МОК несколько сотен миллионов долларов".

"Также мы уже продлили олимпийские гранты национальным комитетам для подготовки к Играм. Это относится и к 1600 спортсменам-стипендиатам МОК и команды беженцев".

Ранее сообщалось, что Олимпиаду могут отменить, если не ситуацию с пандемией коронавируса не удастся взять под контроль к лету 2021 года. Также профессор Эдинбургского университета Дэви Шридхар сообщила, что проведение Олимпийских игр в 2021 году кажется нереалистичным, если ученые к тому времени не разработают доступную вакцину.

Украинская каратистка: Я думала, что Олимпиаду проведут без зрителей

В марте Олимпаду-2020 перенесли на июль и август следующего года, при этом сохранив ее прежнее название.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, МОК, Коронавирус, Томас Бах, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок Ювентуса в четвертый раз заболел коронавирусом
02 Экс-тренер Кличко: Я кричал ему "Добивай Джошуа"
03 Коноплянка: Я специально проиграл Марину - для интриги
04 Фернандиньо: Шахтер никогда не хотел со мной расставаться
05 Экс-первая ракетка мира: В стране ситуация страшная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь