Перенос Олимпиады в Токио будет стоить МОК сотни миллионов долларов

Новости спорта:Организация продлила на год все олимпийские гранты.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация выполнит все соглашения с партнерами по проведению Олимпийский игр в Токио, в том числе, покроет расходы, связанные с отсрочкой ОИ.

"Нам всем приходится идти на жертвы и компромиссы. Хотя точную цифру давать еще рано, мы уже знаем, что перенос Игр будет стоить МОК несколько сотен миллионов долларов".

"Также мы уже продлили олимпийские гранты национальным комитетам для подготовки к Играм. Это относится и к 1600 спортсменам-стипендиатам МОК и команды беженцев".

Ранее сообщалось, что Олимпиаду могут отменить, если не ситуацию с пандемией коронавируса не удастся взять под контроль к лету 2021 года. Также профессор Эдинбургского университета Дэви Шридхар сообщила, что проведение Олимпийских игр в 2021 году кажется нереалистичным, если ученые к тому времени не разработают доступную вакцину.

В марте Олимпаду-2020 перенесли на июль и август следующего года, при этом сохранив ее прежнее название.