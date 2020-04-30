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Все международные турниры по самбо перенесены из-за коронавируса

Все международные турниры по самбо перенесены из-за коронавируса
20:10 Сегодня Телеграф xsport

Новости спорта:О новой дате для соревнований сообщат после рекомендаций МОК и ВОЗ.

Международная федерация самбо (FIAS) из-за пандемии коронавируса COVID-19 перенесла все турниры под своей эгидой. Об этом говорится на сайте организации.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, по рекомендациям Международного олимпийского комитета и Всемирной организации здравоохранения, Международная федерация самбо (FIAS) приняла решение перенести на неопределенный срок проведение всех международных турниров своего календаря. Данные ограничения действуют до дальнейших особых распоряжений".

Напомним, перенесенные на 2021 год Олимпийские игры могут не состояться, если не будет найдена вакцина от коронавируса.

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МОК, ВОЗ, Самбо, Коронавирус, Covid-19.
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