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Рейтинг ФИДЕ: Тринадцать украинцев попали в топ-100

Рейтинг ФИДЕ: Тринадцать украинцев попали в топ-100
02:35 Сегодня Телеграф УНН

Новости спорта:Международная федерация шахмат показала обновленный рейтинговый лист.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала обновленный рейтинговый лист, передает сайт ФИДЕ.

В десятку лучших в женской части сразу две уроженки Украины - сестры Музычук. Мария 6-(2544), а Анна 7-я (2535).

В первой сотне сильнейших шахматисток мира, кроме сестер, еще четверо представительниц Украины: 33 - Юлия Осьмак (2438), 50 - Анна Ушенина (2416), 55 - Наталья Букса (2410), 62 - Инна Гапоненко (2396).

В мировую сотню мужской половины попали семь шахматистов Украины: 42 - Антон Коробов (2688), 51 - Юрий Криворучко (2682), 57 - Александр Арещенко (2678), 59 - Василий Иванчук (2678), 66 - Павел Эльянов (2672), 73 - Илья Нижник (2665), 97 - Андрей Волокитин (2650).

Шахматы: Карлсен переиграл Непомнящего

Также добавим, лидером женской генерации оказалась китаянка Хоу Ифань (2658), а у мужчин - норвежец Магнус Карлсен (2863).

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Украина, Рейтинг, Шахматы, ФИДЕ.
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