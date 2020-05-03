Футзал на карантине: АФУ провела первое дистанционное тестирование арбитров

Новости спорта:Комитет арбитража АФУ провел дистанционное видеотестирование арбитров.

С целью обеспечения обучения и постоянной подготовки специалистов по арбитражу и его наблюдения в период карантина Комитет арбитража Ассоциации футзала Украины (АФУ) провел первое дистанционное видеотестирование.

В нем приняли участие 34 ведущие арбитры и 28 наблюдателей арбитража, сообщает пресс-служба АФУ.

Целью мероприятия стал анализ выполнения методических трактовок и принятия практических решений во время проведения арбитража футзальных матчей.

Для тестирования были использованы видео поединков турниров под эгидой ФИФА, УЕФА и АФУ.

Следующее дистанционное тестирование состоится в середине мая.