Пандемия внесла коррективы в ЧМ-2020 по маунтбайку

Новости спорта:ЧМ-2020 по маунтинбайку в скоростном спуске планируется в сентябре; кросс-кантри - отменен.

Международный союз велосипедистов (UCI) рассчитывает провести чемпионат мира по маунтинбайку в скоростном спуске в прежние сроки - 5-6 сентября в Леоганге (Австрия).

Об этом сообщает официальный сайт UCI.

Чемпионат мира в кросс-кантри в немецком Альбштадте, который планировался на 25-28 июня, отменен из-за пандемии.

Добавим, что на неопределенный срок отложен этап Кубка мира в кросс-кантри в Нове Месте (Чехия - 22-24 мая). Ближайший этап Кубка мира, стоящий в календаре, намечен на 16-18 августа в швейцарском Ленцерхайде.