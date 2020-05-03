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Пандемия внесла коррективы в ЧМ-2020 по маунтбайку

Пандемия внесла коррективы в ЧМ-2020 по маунтбайку
20:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости спорта:ЧМ-2020 по маунтинбайку в скоростном спуске планируется в сентябре; кросс-кантри - отменен.

Международный союз велосипедистов (UCI) рассчитывает провести чемпионат мира по маунтинбайку в скоростном спуске в прежние сроки - 5-6 сентября в Леоганге (Австрия).

Об этом сообщает официальный сайт UCI.

Чемпионат мира в кросс-кантри в немецком Альбштадте, который планировался на 25-28 июня, отменен из-за пандемии.

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Добавим, что на неопределенный срок отложен этап Кубка мира в кросс-кантри в Нове Месте (Чехия - 22-24 мая). Ближайший этап Кубка мира, стоящий в календаре, намечен на 16-18 августа в швейцарском Ленцерхайде.

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Маунтинбайк, UCI, Коронавирус.
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