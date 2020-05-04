Промо грандиозного UFC 249 9 мая (Видео)

Новости спорта:В главном поединке Тони Фергюсон встретится с Джастином Гэтжи.

В ночь с 9 на 10 мая во Флориде планируется главное за последний месяц событие в мире спорта, UFC 249. Возвращаются бои в смешанных боевых искусствах.

В опубликованном организаторами проморолике этого события анонсируется главная битва вечера: Тони Фергюсон выйдет в октагон против Джастина Гэтжи. Они будут сражаться за титул временного чемпиона мира в легком весе.

Турнир UFC 249 в Джексонвилле пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса. Ранее это шоу ММА планировалось на 18 апреля, но было перенесено.