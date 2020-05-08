Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сделали вес (Видео)

Новости спорта:Вес бойцов в норме, поединок состоится.

9 мая в Джексонвилле пройдет турнир UFC 249 главным событием которого станет бой за титул временного чемпиона легкого веса. Бойцы, которые претендуют на звание – Джастин Гэтжи (21-2) и Тони Фергюсон (25-3) накануне сделали вес. У спортсменов он оказался одинаковым и составил 70,3 килограмма, сообщает журналист Ариэль Хэльвани.

Видео взвешивания:

Ранее стало известно, что Конор Макгрегор (22-4) будет следить за соблюдением мер безопасности на турнире и, исходя из этого, будет принимать решение о своем бое.