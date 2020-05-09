На Тайване начали проводить бейсбольные матчи с болельщиками на трибунах

Новости спорта:На игру допускают до тысячи зрителей.

На Тайване начали проводить бейсбольные матчи с фанатами на трибунах.

В чашу стадиона допускаются до тысячи болельщиков, которые сидят на определенном расстоянии друг от друга. Промежуточные ряды между ними оставляют свободными во избежание распространения коронавируса.

Сезон на Тайване стартовал без фанатов на трибунах, но лига вскоре предложила допустить на матчи до 200 зрителей. Центр по контролю заболеваний разрешил тысячу.

В Японии же было решено бессрочно перенести возобновление чемпионата после двух попыток назначить даты для возвращения матчей.