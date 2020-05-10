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Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)

Борец Грицай объяснил, почему вызвал на бой без правил Усика

Борец Грицай объяснил, почему вызвал на бой без правил Усика
14:41 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Скриншот

Новости спорта:Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай подробнее рассказал о причинах, которые подвигли его на вызов на бой без правил боксера Александра Усика.

По словам Грицая, Усик занимается пренебрежением по отношению к украинскому народу, передает слова борца glavcom.ua.

"Последней каплей стало то видео, в котором Александр обратился с откровенными угрозами к обычным украинцам, продемонстрировав пренебрежение ко всему нашему народу. Это недопустимо. Я не выдержал, потому что еще такого не видел, чтобы профессиональный спортсмен занимался запугиванием простых людей. Поэтому решил предложить Усику выйти со мной в клетку. Я не дрался там никогда, точно так же, как не делал этого и Александр. Предложил ему равные условия. Пусть покажет, на что способен, а не пугает", — заявил Богдан Грицай.

"Я показал, что есть украинцы, которые готовы дать ему отпор. Пускай будет к этому готов. Хватит уже молчать и слушать оскорбления по отношению к нашему народу и нашим гражданам. Меня осудят? Я в этом кручусь и готов слышать в свой адрес неприятные вещи. Знаю взгляды [спортивного общества], вряд ли они способны меня чем-то удивить.

Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)

В данный момент мне звонят и пишут друзья и знакомые. Поддерживают. Среди них есть известные спортсмены, но пусть они сами озвучивают свою позицию. Могу сказать, что одним из первых мне позвонил и похвалил Герой Украины Юрий Шухевич. Было очень приятно, потому что очень уважаю этого человека".

Напомним, в мае Усик наряду с Василием Ломаченко были внесены в базу "Миротворца" после участия в российском религиозном фильме. 

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Вольная борьба, Борьба, Александр Усик, Богдан Грицай.
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