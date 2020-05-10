Борец Грицай объяснил, почему вызвал на бой без правил Усика

Новости спорта:Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай подробнее рассказал о причинах, которые подвигли его на вызов на бой без правил боксера Александра Усика.

По словам Грицая, Усик занимается пренебрежением по отношению к украинскому народу, передает слова борца glavcom.ua.

"Последней каплей стало то видео, в котором Александр обратился с откровенными угрозами к обычным украинцам, продемонстрировав пренебрежение ко всему нашему народу. Это недопустимо. Я не выдержал, потому что еще такого не видел, чтобы профессиональный спортсмен занимался запугиванием простых людей. Поэтому решил предложить Усику выйти со мной в клетку. Я не дрался там никогда, точно так же, как не делал этого и Александр. Предложил ему равные условия. Пусть покажет, на что способен, а не пугает", — заявил Богдан Грицай.

"Я показал, что есть украинцы, которые готовы дать ему отпор. Пускай будет к этому готов. Хватит уже молчать и слушать оскорбления по отношению к нашему народу и нашим гражданам. Меня осудят? Я в этом кручусь и готов слышать в свой адрес неприятные вещи. Знаю взгляды [спортивного общества], вряд ли они способны меня чем-то удивить.

В данный момент мне звонят и пишут друзья и знакомые. Поддерживают. Среди них есть известные спортсмены, но пусть они сами озвучивают свою позицию. Могу сказать, что одним из первых мне позвонил и похвалил Герой Украины Юрий Шухевич. Было очень приятно, потому что очень уважаю этого человека".

Напомним, в мае Усик наряду с Василием Ломаченко были внесены в базу "Миротворца" после участия в российском религиозном фильме.