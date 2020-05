"Нам нужен спорт": Трамп отреагировал на проведение турнира UFC

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал проведение UFC 249 во время пандемии коронавируса.

"Поздравляю Дэну Уайт и UFC. Нужно проводить большие матчи. Мы любим это, мы думаем, что это важно.

Спортивные лиги также должны вернуться. Давайте играть. Вы соблюдаете социальную дистанцию и все остальное, что нужно делать.

Нам нужен спорт. Мы хотим, чтобы наш спорт вернулся. Поздравляю, Дэна Уайт, UFC", – сказал Трамп.

"Get the sports leagues back...let's play. You do the social distancing and whatever else you have to do. We need sports. We want our sports back."

