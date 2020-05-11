Нурмагомедов поддержал Фергюсона после сокрушительного поражения

Новости спорта:Россиянин обратился к Тони после турнира UFC 249.

Чемпион UFC в легком все Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения от Джастина Гэтжи на турнире UFC 249.

"Что бы ни произошло, это уже в прошлом. Не унывай, Тони. Надеюсь, что с тобой и твоей семьей все будет хорошо. Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой", - написал Хабиб в своем Twitter.

Напомним, что 10 мая Фергюсон уступил Гэтжи титул временного чемпиона промоушена в легком весе. Кроме того, он потерял возможность в следующем бою встретиться с Нурмагомедовым.