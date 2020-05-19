Кикбоксер Журавлев о ситуации с возможным боем Усика и Грицая: Ошибаются и те, и другие

Новости спорта:Украинский кикбоксер просит не вмешивать Усика туда, куда не стоит.

Известный украинский кикбоксер Павел Журавлев прокомментировал скандальную ситуацию вокруг украинского боксера Александра Усика, который снялся в российском фильме о православии:

"Сегодня нет человека, который бы не знал о ситуации с боем Грицая и Усика. Я ответил бы словами Игоря Талькова: "Ошибаются и те, и другие". Я не поддерживаю ни одних, ни вторых. Мы сейчас говорим конкретно про этот ролик. Мы понимаем, почему именно он вызвал такой ажиотаж. Потому что до этого там было еще куча клипов, роликов, высказываний, которые нагнетали обстановку. Причем на такой почве, которую сегодня лучше не трогать.

Украина страдает от агрессии РФ, тут кривотолков быть не может. Для меня лично нет вопросов, кто виноват. В ролике, где Александр вызвал на бой диванного эксперта, я не нашел никакой агрессии. У нас в интернете действительно много специалистов, которые создавая левые аккаунты, могут писать гадости. И вот тут Александр решил такой прикольчик сделать, но не ожидал такого вызова.

Что касается боя Грицая с Усиком. Давайте понимать, что, как бы кто не относился к Усику, он лучший боксер в категории 91 кг. Это статус. Для того, чтобы он с кем-то боксировал. Иерархия попадания на чемпионский бой в боксе выстроена очень четко. Поэтому я в этот бой не верю. Грицай просто хайпует. А Усик еще и отвечает ему, при этом не очень удачно. Есть ли шанс у Грицая победить? Я думаю, что Усик настолько готов функционально, что даже при большом желании завалить его в партер вряд ли получится. Это мое мнение, я могу ошибаться. Веселятся ребята, пусть веселятся.

Война? Мне понравилось об этом очень короткое высказывание главы НАТО: "Если Украина отойдет назад, Украина исчезнет. Если Россия отойдет назад – война закончится". Я понимаю, что в войне ничего хорошего и геройского нет. Это грязь, это предательство. Особенно такая война, которая идет сейчас. Тот, кто там побывал, об этом не хвастается. Я считаю, что в 21-м веке политики, которые используют слово "патриот" и "патриотизм", – это изначально негодяи. Которые хотят на ком-то нажиться. Патриотизм в том виде, в каком хотят нам его впарить, – это обычная пропаганда, инструмент для управления людьми.

Я думаю, что если слушать высказывания Усика про единый народ и про братство, все эти вещи правильные и хорошие с одним маленьким исключением. Они были правильными и хорошими до 2014 года. Просто Александра жизнь не столкнула с теми проблемами, которые возникли у многих людей в связи с событиями 2014 года. У него так сложилась жизненная ситуация, и он хочет всех объединить, помирить. Усик – чемпион мира по боксу. Не нужно его вмешивать туда, куда не стоит его вмешивать. Кто обижается, пусть простит. Кто гордится, пусть гордится.

Сейчас Васю Ломаченко внесли в базу "Миротворец". Я скажу честно, создать "Миротворец" было хорошей идеей в 2014 году. Вопрос в другом, вот вы внесли чемпиона мира. Я, честно, восхищаюсь его боксерскими качествами. Я чуть-чуть знаю его как человека. Я знаю, что он очень хороший человек, благородный. Вопрос в том, что за уши вытащили какие-то моменты, не буду обсуждать эти вопросы, включили его в список "Миротворца".

Хорошо, почему нет в этом списке наших депутатов, которые катаются в Москву на переговоры? Почему нет взяточников? Вопросов очень много, поэтому если мы говорим, что мы боремся с чем-то, то нужно начинать не с таких мелких, малозначимых вещей. Когда за спиной у нас происходят неприятности гораздо крупнее. Я сам не все одобряю, что происходит, но какого-то криминала большого я не вижу".