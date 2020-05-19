Легкая атлетика Украины: соревнования пройдут в онлайн-формате

Новости спорта:Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) планирует запустить серию онлайн-соревнований.

В частности, рассматриваются варианты проведения в июне таких соревнований среди спортсменов по бегу на 400 метров, прыжкам в высоту, метанию молота. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

"Легкая атлетика Украины, чтобы хоть в какой-то мере утолить "соревновательный голод" сейчас изучает возможность проведения соревнований в онлайн-формате. В частности, рассматриваются варианты проведения в июне таких соревнований среди спортсменов по бегу на 400 метров, прыжкам в высоту, метанию молота. Сейчас особенно изучается техническая сторона решения этого вопроса, чтобы их трансляция в интернете или на телевидении была качественной, интересной и зрелищной", - говорится в сообщении.

Сегодня, 19 мая, состоялось традиционное совещание руководителей Департаментов Легкой атлетики Украины, во время которого также обсудили образовательные семинары проекта ФЛАУ "Академия легкой атлетики". В частности, на этой неделе состоятся семинары Яны Бочарской и Вячеслава Нищеменко "Права и обязанности легкоатлетов во время соревнований". 20 мая он будет посвящен соревнованиям по прыжкам, 22 мая – по бегу. Также на следующую неделю запланирован второй антидопинговый семинар.