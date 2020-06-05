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Чемпионку мира в беге отстранили за нарушение антидопинговых правил

Чемпионку мира в беге отстранили за нарушение антидопинговых правил
17:27 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Насер нарушила пункт об обязательном предоставлении информации о своем местонахождении

Чемпионка мира 2019 года в беге на 400 м, Сальва Эид Насер из Бахрейна временно отстранена от международных турниров за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщается на официальном сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), Насер нарушила пункт об обязательном предоставлении информации о своем местонахождении.

Напомним, Насер – двукратная победительница Азиатских игр-2018, серебряный призер ЧМ-2017 в беге на 400 м и бронзовый призер ЧМ-2019 в смешанной эстафете.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Бахрейн, Бег на 400 м, Сальва Эид Насер.
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