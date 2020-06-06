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Чемпионка Европы выпала с 16-го этажа и погибла

Чемпионка Европы выпала с 16-го этажа и погибла
08:00 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В Кишиневе трагически оборвалась жизнь 21-летней теннисистки Лизы Медвецки.

Жуткое смертельное происшествие случилось в первый день лета в Кишиневе. Трагически погибла чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров Лиза Медвецки.

Девушке был 21 год. Смерть ее стала загадочной для родных, друзей и коллег. Лиза выпала из окна с 16-го этажа. Семья уверена, что произошла нелепая случайность: девушка любила жизнь и не могла покончить с собой. В социальных сетях родные и друзья скорбят о Лизе.

Медвецки была мастером спорта по настольному теннису. На ее счету золото юниорского чемпионата Европы 2010 года, а также победы на региональных и национальных турнирах Молдовы.

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Молдова, Спорт, Теннис, Лиза Медвецки.
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