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Стамбул подал заявку на проведение Олимпиады

Стамбул подал заявку на проведение Олимпиады
09:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Стамбул будет бороться за право принять летнюю Олимпиаду-2032.

Стамбул подаст свою заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года.

"Думаю, Турция не должна отказываться от своих амбиций касательно проведения Олимпиады-2032. Нам нельзя отходить от этой цели. Решение принято на государственном уровне. Город готов, Стамбул должен принять Олимпиаду", - цитирует вице-президента Национального олимпийского комитета Турции Хасана Арата aa.com.tr.

Турция никогда не принимала Олимпийские игры. Стамбул претендовал на проведение Олимпиады-2020, но Игры в итоге отдали Токио (Япония).

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Ранее сообщалось, что окончательное решение о проведении Игр в Токио будет принято весной 2021 года.

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Олимпиада, Стамбул, Паралимпиада, Токи-2020.
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